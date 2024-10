Rimini città della vacanza attiva anche in autunno

Palestre a cielo aperto, 135 chilometri di piste ciclabili, parchi e campi per praticare ogni tipo di sport, mille iniziative per fare attività outdoor: anche in autunno Rimini, dalla spiaggia ai parchi attrezzati, è il luogo ideale per una vacanza attiva.

Insieme alla spiaggia e al Parco del mare, punteggiato dalle stazioni allenanti, Rimini offre anche grandi parchi, spesso attrezzati con percorsi vita, adatti per rigenerarsi all’aria aperta passeggiando o praticando qualsiasi tipo di sport. Novità di quest’anno, la UISP Rimini organizza “Indysciplinati”, una serie di attività proprio nei parchi riminesi dedicate agli adolescenti. Una rete di associazioni sportive affiliate Uisp Rimini propongono sport underground, facilmente praticabili in strada come parkour, skate, roller, obstacle race, BMX, balance board in 4 diversi parchi di Rimini una volta a settimana, da metà ottobre all’inizio di giugno. Le attività outdoor e completamente gratuite, si svolgono: al Parco Pertini di Rivazzurra, allo Skate Park del Parco Cervi di Rimini, a Viserba presso la Conad e al Kas8 di Bellaria (Skatepark). A questi, si aggiunge un quinto luogo: l’esterno del centro commerciale Le Befane, dove domenica 20 ottobre sarà organizzato un open day di presentazione del progetto aperto a tutti e in cui sarà possibile provare tutti gli sport.

Info: www.uisp.it/rimini/pagina/lo-sport-gratuito-e-outdoor-per-adolescenti

Sempre nel polmone verde del Parco XXV Aprile (Parco Marecchia), ci si incontra ogni sabato mattina per partecipare gratuitamente a corse cronometrate di 5 km, iscrivendosi sul sito ufficiale di Marecchia Parkrun (Info: www.facebook.com/marecchiaparkrun), mentre la domenica alle ore 8.30, è possibile prenotarsi per un “allenamento” di Camminata Metabolica, un mix di marcia, boxe e danza, capace di stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare circolazione e micro-circolazione, con appuntamento sotto il ponte di Tiberio (trainer Alessandro 346 8724422). L’attività è riproposta anche il martedì e giovedì alle ore 18.30 al Parco del Mare, altezza Bagno 55 (trainer Manuela 389 2580988). Fino a fine ottobre, dal lunedì al giovedì, al Parco Marecchia, nella splendida Piazza sull’Acqua, vengono proposte lezioni di discipline sportive come Allenamento Funzionale e Yoga tenute da istruttori professionisti durante la pausa pranzo, a cura di Fluxo www.fluxomovement.it

Dai parchi immersi nel verde al Parco del Mare, il nuovo lungomare di Rimini, qui tutti possono fare attività fisica, gratuitamente e a tutte le ore del giorno, grazie alla presenza di attrezzature come jumping box, parallele pull-up, spalliere, anelli. Tra le installazioni più innovative, il Wellness Tree in Piazzale Kennedy, alto 7 mt, un pezzo unico al mondo, adatto all’allenamento “calistenico”, e il Rimini Beach Court, a due passi da Piazzale Kennedy, nuovo e colorato playground di basket di fianco al Belvedere.

Sempre lungo il nuovo Parco del Mare, si trovano diversi campi da Padel panoramici. Al Sun Padel Rimini c’è la possibilità di noleggiare tutta l’attrezzatura (Info: www.facebook.com/sunpadelrimini ) ed è aperto dalle 8 alle 22 indicativamente fino a metà novembre. In zona porto, al CircoloPadelRimini, accanto al Circolo tennis, si può giocare anche al chiuso durante l’inverno e richiedere lezioni singole o di gruppo (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23). Info: www.facebook.com/padelrimini/ .

Al Bagno Tiki 26 di Marina Centro, ad esempio, ci si può allenare all’aperto anche in autunno e in inverno, sia liberamente sia sotto la guida di personal trainer che svolgono corsi anche in caso di maltempo, al riparo sotto la struttura ad igloo con vista sulla spiaggia. Nell’area sport attrezzata del Bagno l’accesso è libero, tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00 con a disposizione spogliatoi e toilette. E’ inoltre possibile giocare nei campi da beach volley e partecipare ad un’ampia varietà di corsi, a partire dalle lezioni di Yoga in collaborazione con Gotha Fitness (info: 375 7483686), che domenica 20, sabato 26 ottobre e domenica 3 novembre, propone open day gratuiti, dalle ore 9, a cui è inclusa anche la colazione.

Un’attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini e adatta a tutti, è il Nordic Walking. Questa disciplina, decisamente outdoor, può essere praticata dodici mesi l’anno e se si vuole praticarla in compagnia, l’associazione La Pedivella organizza uscite di Nordic Walking il giovedì alle 14.30 con partenza dal Bagno 14. Info: 3207433000 www.lapedivella.com.

Per i più ardimentosi, tutte le domeniche da ottobre ad aprile, a Rimini è possibile vivere l’incredibile esperienza di fare il bagno al mare anche in inverno. Il team di Fluxo, che in primavera/estate propone attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità condotta da istruttori professionisti nelle location più suggestive di Rimini, durante i mesi invernali organizza Warm Inside, un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare Winter walking (novità di quest’anno che inizia domenica 20 ottobre) e il bagno in mare, a domeniche alterne. Per info: www.warminside.it/prodotto/warm-inside-percorso-2024

Infine, per gli amanti della bicicletta, da non dimenticare i circa 135 chilometri di piste ciclabili, che fanno della città un paradiso per i ciclisti e offrono una possibilità in più per chi ama tenersi in forma. I percorsi ciclabili, suddivisi in 8 linee e un percorso ad anello, permettono sia di spostarsi fra mare e centro storico, passando per i parchi cittadini, sia di avventurarsi in affascinanti escursioni verso l’entroterra riminese, fra dolci sali e scendi che in autunno acquistano sgargianti colorazioni fra la vegetazione delle colline della Valmarecchia. Non solo percorsi, ma anche servizi per i bike lover: primo fra tutti il Bike Park, la velostazione che sorge sul piazzale antistante la stazione ferroviaria di Rimini che assicura un servizio di deposito e custodia delle due ruote ma anche di riparazione e noleggio, sia delle due ruote muscolari che a pedalata assistita. Per info: www.bikeparkrimini.i

Comune di Rimini