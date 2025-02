Rimini Città Solare 2035: al via le iniziative con “Elettrico Facile” da Marcar 

Rimini, 11 febbraio 2025 – Martedì 4 febbraio, presso il Centro Congressi SGR, si è tenuta la cerimonia per la firma delle prime aziende che hanno aderito al progetto Rimini Città Solare 2035. L’iniziativa mira a costruire un modello di comunità energetica in grado di ridurre le emissioni di CO? e promuovere l’adozione di fonti di energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi globali di sostenibilità.

Il progetto Rimini Comunità Solare 2035 è un vero e proprio patto sociale sottoscritto dai promotori Solar Info Community e CNA Rimini insieme al Comune di Rimini e con la partecipazione attiva del Tecnopolo di Rimini, Confabitare, SGR, Energika e altre realtà imprenditoriali locali. L’obiettivo è coniugare sostenibilità ambientale, sociale ed economica, valorizzando il ruolo delle imprese attraverso i principi ESG.

Con oltre 40 comunità solari già operative in Italia, Rimini Città Solare 2035 entra ora nella fase operativa con le prime iniziative sul territorio, coinvolgendo imprese, cittadini e istituzioni.

Elettrico Facile: Scopri il Futuro della Mobilità alla Concessionaria Marcar

Sei pronto a vivere un’esperienza che cambierà il tuo modo di pensare all’auto? Venerdì 14 Febbraio (pomeriggio) e Sabato 15 Febbraio la Concessionaria Marcar di Rimini ti invita a un evento esclusivo dedicato all’innovazione elettrica a 360 gradi.

Un’occasione unica per scoprire le ultime novità nel mondo delle auto elettriche, dalle prestazioni all’autonomia, e per capire come l’energia solare può trasformare la tua abitazione in un’oasi di efficienza e risparmio.

Durante l’evento, i nostri esperti ti guideranno attraverso:

Il futuro della mobilità: esplora i modelli elettrici più avanzati di Opel, Peugeot e Citroën, scoprendo i vantaggi di una guida a zero emissioni.

L’energia del sole per la tua casa: impara come i pannelli solari possono ridurre drasticamente le tue bollette, rendendoti indipendente dai combustibili fossili e contribuendo a un futuro più sostenibile.

Ricarica facile e intelligente: scopri le diverse soluzioni di ricarica per le auto elettriche, dalle Wallbox domestiche alle colonnine pubbliche, e come ottimizzare i costi dell’energia.

Risparmio in bolletta e incentivi: approfondisci le agevolazioni fiscali e i contributi disponibili per chi passa all’elettrico e all’energia solare, massimizzando il tuo risparmio.

Sarà inoltre allestito un desk informativo con automobilisti elettrici e rappresentanti della comunità solare per rispondere a dubbi e domande sul modello di comunità energetica di diritto privato, sulla mobilità sostenibile, sull’efficienza della ricarica domestica e sull’utilizzo di energia verde prodotta localmente. Sabato al desk allestito dalle ore 11 alle ore 12 sarà, inoltre, presente il Professor Leonardo Setti, Docente di Energie Rinnovabili dell’ Università di Bologna per sfatare i falsi miti sulla mobilità a zero emissioni.

Non perdere questa straordinaria opportunità di scoprire come l’elettrico e il solare possono migliorare la tua vita, il tuo portafoglio e il pianeta.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni, visita il sito web gruppomarcar.it