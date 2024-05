Rimini. Cliente consuma e non paga, il commerciante lo massacra di botte: trasportato al Pronto Soccorso

Ieri sera a Miramare di Rimini, in viale Regina Margherita, un individuo è entrato in un esercizio commerciale e ha consumato senza pagare il conto, che ammontava a circa venti euro, affermando di dover andare al bancomat per prelevare i soldi necessari.

Il proprietario del negozio non ha accettato la spiegazione e ha deciso di inseguire il cliente. Una volta raggiunto, l’ha aggredito causandogli gravi ferite alla testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato e il personale del 118.

Il cliente è stato trasportato al Pronto Soccorso di Rimini e, fortunatamente, le sue condizioni non risultano preoccupanti. Ha annunciato l’intenzione di sporgere querela.