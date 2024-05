Rimini. CO.NA.PO. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco: “Tempi sempre più duri per i Vigili del fuoco e gli abitanti della provincia di Rimini”

Rimini. “Tempi sempre più duri per i Vigili del fuoco e gli abitanti della provincia di Rimini” a dirlo è Bruno Rigoni segretario provinciale del Conapo, sindacato autonomo Vigili del fuoco. “La carenza di personale -continua Rigoni- si avvicina ormai al 40% di media con punte che toccano quasi il 70% in alcune qualifiche. Un vero e proprio bollettino di guerra che sembra destinato solo ad aggravarsi con potenziali ripercussioni negative sul servizio di soccorso”. Il periodo dell’anno poi non è di aiuto. A breve inizierà la stagione turistica con aumento esponenziale della popolazione e, di conseguenza, aumento delle richieste di soccorso. “Ogni anno, in estate, per rispondere alle chiamate di soccorso veniva aperto il distaccamento stagionale dei Vigili del fuoco di Bellaria – Igea Marina ma per il 2024, purtroppo, sembra che le risorse non siano sufficienti a garantire questo prezioso servizio per i cittadini”; questo il timore di Rigoni che precisa: “il distaccamento dovrebbe essere operativo H24 per tutti i mesi di giugno, luglio ed agosto ma se al Comando di Rimini non arrivano le dovute risorse economiche, necessarie anche a sopperire alla cronica carenza di personale, il soccorso ai cittadini sarà veramente a rischio per non parlare poi dell’aumento di stress e di rischio infortuni per i pochi vigili del fuoco rimasti”. “Il tutto poi è destinato ad aggravarsi dagli innumerevoli pensionamenti previsti già per il 2024 -aggiunge Rigoni che conclude- per cui è indispensabile provvedere tempestivamente a nuove ed ulteriori assunzioni oltre a nuovi passaggi di qualifica per poter affrontare anche la stagione invernale”

Il Segretario Provinciale

SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO

CSE Bruno RIGONI