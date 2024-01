Rimini. Colpisce con un paletto il lucchetto di un distributore automatico di sigarette per tentarne il furto: arrestato dalla Polizia di Stato

Nella serata del 19.01.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per il Reato di Tentato Furto Aggravato.

Nello specifico, a mezzanotte circa, una volante della Questura di Rimini veniva inviata in Corso D’augusto presso una tabaccheria, in quanto tramite una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 – NUE veniva segnalato un uomo intento a forzare il distributore automatico di sigarette della stessa

Giunti sul posto, i poliziotti notavano subito l’uomo, che cercava di aprire il lucchetto di sicurezza del distributore utilizzando un paletto in ferro di quelli predisposti per arredo stradale.

L’uomo nel momento in cui si accorgeva degli agenti, decideva di darsi alla fuga, venendo però prontamente fermato dal personale operante.

In considerazione dei fatti accaduti, si procedeva all’arresto del soggetto in attesa del Giudizio Direttissimo che si terrà in mattina odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.