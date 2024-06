Durante la notte tra mercoledì e giovedì, a Bellariva, i Carabinieri di Rimini-Miramare hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e tentato furto. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un bar e successivamente ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter rubato. Dopo un inseguimento, è stato bloccato e trattenuto in attesa del giudizio.