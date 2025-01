Rimini. Comitato Residenti Rione Clodio: Lettera aperta all’Onorevole Andrea Gnassi

Gentilissimo Onorevole, si ricorda la lettera allegata che ci aveva inviato il 4 aprile 2018 da Sindaco, per ringraziarci per la pazienza e collaborazione per i nove mesi necessari per l’allestimento della passerella sospesa lato centro di fronte al Ponte di Tiberio.

Lei ci dava atto che per noi residenti non era stato un periodo facile poiché tutto il traffico monte/mare confluiva su Corso d’Augusto 1° tratto, via Ducale e via Clodia, con gli stessi disagi che avremmo poi subito dall’ottobre 2019 ad oggi.

Infine, ci ringraziava ancora per il nostro sacrificio grazie al quale RIMINI È DIVENTATA ANCORA PIU’ BELLA E VIVIBILE.

Peccato che il SACRIFICIO del Rione Clodio per rendere Rimini più BELLA E VIVIBILE non sia poi stato riconosciuto nel progetto “La città cambia volto” dell’ottobre 2019 che ci ha visto nuovamente coinvolti con lo stesso traffico monte/mare che purtroppo è ancora presente.

Noi ci fidavamo di Lei e credevamo alle sue rassicurazioni che prevedevano il senso unico mare/monte su via Circonvallazione Occidentale e la circolazione ad anello in senso antiorario intorno al centro storico.

Ci permettiamo di rivolgerLe alcune domande alle quali speriamo voglia rispondere: Jamil Sadegholvaad – Perché a fine giugno 2021 ha consentito al candidato Sindacodi cancellare il senso unico mare/monte autorizzando in questo modo il sacrificio del Rione Clodio; – Perché nel luglio 2021 ha permesso l’utilizzo di un falso pretesto come i lavori a Porta Galliana per rinviare il senso unico che poi non è stato più realizzato; – Secondo lei è tollerabile che questa scelta sia stata fatta solo per paura di perdere voti con il cambio di viabilità, al fine di garantirsi la vittoria nelle elezioni del candidato Sindaco Sadegholvaad; – È ammissibile per un Amministratore scegliere di migliorare una parte della città a discapito di un’altra.

Nel Rione Clodio molti l’hanno votata e creduto nella sua visione di Città. Tuttavia, vista la sua autorevolezza non avremmo mai creduto che lei barattasse la nostra qualità di vita per il consenso elettorale di altri, anche se Lei era a fine mandato.

Il partito di cui fa parte e che si definisce progressista non dovrebbe contemplare questo modo di operare di un suo Amministratore, tenuto anche conto dell’art. 54 della Costituzione che chiede a chi ricopre funzioni pubbliche di adempierle con DISCIPLINA E ONORE.

Gentilissimo Onorevole, questa non è BUONA POLITICA ma ARROGANZA DEL POTERE e non ci possono essere ragioni di interesse pubblico che tengano quando c’è di mezzo il diritto alla salute e la qualità di vita anche di un solo cittadino.

Nel confidare in una sua cortese risposta la salutiamo cordialmente.