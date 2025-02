Rimini. Condanna a quattro anni per un 63enne accusato di violenza sessuale su una minorenne

Un uomo di 63 anni, residente in provincia di Modena, è stato condannato a quattro anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti della nipotina acquisita di nove anni. La sentenza è stata emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, che ha anche stabilito un risarcimento di 25.000 euro alla minore, 5.000 euro ai genitori e 5.000 euro alla nonna. L’uomo subirà inoltre un divieto di svolgere attività lavorative che comportino contatti con minori.

La condanna è arrivata al termine di un processo che ha ricostruito i fatti avvenuti nel febbraio 2024, quando l’uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Rimini in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini erano state avviate dopo che la moglie dell’uomo lo aveva sorpreso a letto con la minore. La bambina, dopo essersi confidata con la nonna, aveva espresso la sua volontà di non rimanere più sola con lui.

Secondo le accuse, l’abuso sarebbe iniziato durante una vacanza a Rimini e sarebbe proseguito anche in altri viaggi familiari. La denuncia presentata dalla nonna ha portato a un’intervento delle autorità, con il caso che è stato trasferito al Tribunale di Rimini per la competenza territoriale. In fase di udienza, il pubblico ministero Davide Ercolani aveva richiesto una pena di sette anni per l’imputato.