Rimini. Condanna a quattro anni per un ex insegnante accusato di abusi: la vittima ottiene un risarcimento

Andrea Davoli, ex insegnante e formatore di Comunione e Liberazione, è stato condannato a quattro anni di reclusione in primo grado per atti sessuali con minorenne. La sentenza è emessa dal giudice del tribunale di Reggio Emilia, Andrea Rat, al termine di un processo che ha visto Davoli accusato di violenza sessuale su una ragazza di 14 anni. Sebbene la Procura avesse inizialmente richiesto una pena di sette anni, il giudice ha ritenuto che fosse presente un consenso.

L’inchiesta è stata avviata dopo l’arresto dell’uomo, avvenuto il 19 agosto 2023, e ha fatto emergere dettagli di una relazione che si sarebbe sviluppata tra aprile e maggio 2023, in diverse località tra Rimini e Reggio Emilia. L’accusa ha sostenuto che Davoli avrebbe abusato della situazione a causa della differenza di età e della vulnerabilità psicologica della giovane.

Durante l’interrogatorio di garanzia, Davoli ha ammesso la relazione, attribuendo la responsabilità alla ragazza dicendo che sarebbe stata lei a provocarlo, e affermando di non aver potuto resistere alla tentazione nonostante il suo impegno di castità.

La vittima e la sua famiglia hanno presentato una richiesta di risarcimento civile, ottenendo una provvisionale di 50.000 euro per la ragazza e 20.000 euro complessivi per i genitori. In aula, Davoli ha espresso le sue scuse alla giovane. La difesa ha avanzato la richiesta di concedere gli arresti domiciliari a Davoli, sottolineando il suo percorso terapeutico in corso.