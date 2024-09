Rimini. Condanna a tre Anni per un uomo accusato di maltrattamenti su ex compagna incinta

Un uomo di 36 anni, di origine rumena, è stato condannato a tre anni di reclusione al termine di un processo con rito abbreviato per maltrattamenti in famiglia. La vittima, la sua ex compagna, ha subito violenze fisiche e psicologiche, anche durante la propria gravidanza.

Le indagini hanno rivelato che l’imputato aggrediva regolarmente la donna, infliggendole anche colpi all’addome mentre era in attesa. In un episodio di particolare gravità, la donna ha riportato una lacerazione al timpano destro a causa di uno schiaffo ricevuto. Le violenze non si limitavano soltanto agli abusi fisici; la vittima era costantemente soggetta a insulti e minacce di morte.

La Procura, rappresentata dal Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi, aveva inizialmente richiesto una pena di quattro anni. L’imputato, che ha sostenuto la propria difesa tramite l’avvocato Piero Ippoliti, ha ricevuto infine una condanna inferiore rispetto alla richiesta del pubblico ministero.