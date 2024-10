Rimini. Condannato a quattro anni l’educatore 52enne di Comunione e Liberazione

Andrea Davoli, un educatore 52enne associato al movimento Comunione e Liberazione, è stato condannato a quattro anni di reclusione dal Tribunale di Rimini. La vicenda ha avuto inizio durante un ritiro spirituale a Viserbella di Rimini, nel quale Davoli avrebbe abusato di una giovane di 14 anni, che gli era stata affidata dai genitori per un’esperienza educativa in linea con i principi del movimento.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il primo episodio di abuso risalirebbe alla primavera del 2022, in occasione di un incontro di preghiera e attività spirituali che Davoli aveva supervisionato. L’inchiesta è partita quando la sorella della vittima ha scoperto messaggi compromettenti tra l’educatore e la ragazza, portando la famiglia a sporgere denuncia. L’educatore, già consapevole del rischio di essere indagato, aveva chiesto al suo avvocato di verificare se vi fossero procedimenti a suo carico presso le procure di Rimini e Reggio Emilia.

Il giudice ha descritto Davoli come una persona incapace di controllare i propri impulsi e ha deciso che la reclusione in carcere fosse necessaria per prevenire il rischio di recidiva. La decisione è stata presa a seguito delle preoccupazioni per la sicurezza della vittima e di altre possibili minori, in quanto i domiciliari sono stati considerati inadeguati per evitare contatti indesiderati?.