Rimini. Condannato un uomo per anni di maltrattamenti verso la compagna

Un uomo di 47 anni è stato condannato a quasi cinque anni di carcere per le violenze subite da una donna di 40 anni, che ha trovato il coraggio di denunciare la sua situazione dopo due anni di abusi. Il tribunale ha disposto per lui una pena di 4 anni e 11 mesi, oltre a un risarcimento di 16.000 euro in favore della vittima.

Nel dibattimento, la donna ha descritto le pesanti violenze fisiche e psicologiche che ha subito, che l’hanno costretta a richiedere ripetute cure mediche a causa delle lesioni, traumi e fratture. Oltre agli abusi, l’uomo l’avrebbe minacciata, anche nei confronti dei suoi familiari, e costretta a relazioni sessuali non consensuali, sottoponendola a ulteriori violenze in caso di resistenza.

Le sofferenze della 40enne sono proseguite anche dopo la sua decisione di allontanarsi e denunciare l’ex compagno. La vittima si è costituita parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Mattia Lancini.