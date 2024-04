Rimini. Condannato Vincenzo Franco, noto spacciatore della Riviera: 13 anni e 4 mesi di reclusione

Il tribunale collegiale di Rimini ha condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione Vincenzo Franco, noto spacciatore della Riviera, per traffico di stupefacenti. La sentenza è stata emessa in seguito a varie inchieste che lo hanno coinvolto insieme ad altri complici, i quali sono stati assolti per mancanza di prove. Franco è stato ritenuto responsabile di diverse cessioni di cocaina avvenute tra il 2014 e il 2015. Questo non è il primo coinvolgimento del campano in attività illegali, essendo stato già coinvolto in precedenti inchieste antidroga e sequestri di beni. Le autorità lo considerano un anello di congiunzione tra grossisti di cosche calabresi e la Riviera, e anche coinvolto in un giro di spaccio che coinvolgeva medici ed infermieri degli ospedali di Rimini e San Marino.