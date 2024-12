Rimini. Confartigianato. Consegnati gli attestati alle “Sentinelle” formate a riconoscere, nel rapporto con le clienti, possibili situazioni di violenza

Rimini, 3 dicembre 2024 – È giunto a conclusione, con la consegna degli attestati, il progetto “Sentinelle nelle professioni contro la violenza” promosso dal Club Soroptimist di Rimini insieme a Confartigianato Donne Impresa Rimini con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rimini.

Gli incontri formativi sono stati rivolti a chi opera nel mondo beauty& wellness, in particolare ad estetiste, parrucchiere, fisioterapisti, operatori fitness, truccatori e altri professionisti.

A loro sono state trasmesse indicazioni e avvertenze per imparare a riconoscere i segnali di possibili situazioni di violenza verso le donne, per divenire ‘Sentinelle’ in grado di intercettare un grido d’allarme.

Fra i docenti la psicologa dott.ssa Maura Gaudenzi, l’Avv. Giovanna Ollà, la dott.ssa Tiziana Perin Responsabile del Pronto Soccorso e medicina d’urgenza dell’Ospedale Infermi, Elisabetta Pillai dell’Assistenza Consultoriale Rimini e Anna Bisulli della Questura per l’aspetto della protezione dell’incolumità e identificazione dell’emergenza.

“L’iniziativa – hanno detto i promotori – ha avuto l’obiettivo organizzare e formare reti diffuse di ascolto per prevenire e contrastare la violenza di genere, riconoscendo in tempo i segnali che possono portare una relazione a divenire tossica e dunque pericolosa, fino ad accompagnare le donne possibili vittime di violenza affinché intraprendano in tempo utile un percorso di ricerca di aiuto”.