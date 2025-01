Rimini. Confartigianato protagonista a Sigep

Rimini, 16 gennaio 2025 – Confartigianato Imprese Rimini protagonista a Sigep, dove si celebrerà ufficialmente il protocollo d’intesa siglato a livello nazionale con il Conpait, (Confederazione Pasticceri Italiani). Un accordo che punta a tutelare e promuovere gli interessi delle imprese nel settore della pasticceria.

“Sigep ha un rilievo mondiale – dice Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini – e rappresenta per noi artigiani la vetrina ideale per esaltare la produzione del made in Italy, Per l’industria dell’accoglienza sul territorio è un appuntamento di grande importanza e anche per i tanti pubblici esercizi e laboratori artigianali è un’occasione imperdibile di conoscenza. Tutto ciò fa del Sigep un evento straordinario e se anche per qualche giorno dovremo soffrire per il traffico, ciò che offre in cambio ha valore imparagonabile”.

La qualità della lavorazione e dei prodotti artigianali sarà il filo rosso della presenza di Confartigianato a Sigep con base allo stand allestito al padiglione B4.

Sabato sarà protagonista Il mondo della Pasta Madre e la sua panificazione, dalle 14.40 alle 15:10 con Sara Tamburini di Rosole_cucina Pane Bottega

Domenica 20 La Torta della nonna con Piadina Romagnola IGP, dalle 10.00 alle 10.30 con Piadina Romagnola IGP e Massimo Peruzzi.

Lunedì 21 gennaio GrissiniAmo, dalle 14.10 alle 15.10 conil Maestro Mauro Alboni

Il Gelato al gorgonzola e noci con sfilacci di speck e crumble croccante di Piadina Romagnola IGP sarà protagonista il 22 gennaio, dalle 10.40 alle 11.10 con Piadina Romagnola IGP e Giorgio Venudo.

Mercoledì 22 gennaio è in programma un talk show dal titolo Tradizione Artigiana: il futuro si forma oggi, dalle 11.00 alla Vision Plaza nella hall sud. Al talk parteciperanno tra vil pubblico anche studenti delle scuole riminesi che ascolteranno le testimonianze di relative al lavoro di giovani artigiani.

Il presidente di Confartigianato Imprese Rimini, Davide Cupioli, terrà anche dimostrazioni allo stand del Molino Spadoni (Pad. D5, lunedì 20, alle 10.30 e alle 15.00) su L’arte dei fornai: pani e companatici speciali.