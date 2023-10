Rimini. CONFARTIGIANATO, UN CONVEGNO METTE A TEMA IL SERVIZIO TAXI

Lunedì 9 ottobre alle 17.00 alla Sala Mauro Gardenghi di via Marecchiese a Rimini

Rimini, 6 ottobre 2023 – Ogni città, tanto più quelle con marcato profilo turistico balneare, fieristico e congressuale come Rimini, devono agire decisamente sul tema della mobilità, integrando soluzioni e alzando la qualità dell’offerta in un contesto cittadino che la favorisca, con scelte coerenti e lungimiranti.

Fra i servizi più importanti, per tutti i mesi dell’anno, quello dei taxi, il trasporto pubblico non di linea.

Confartigianato Imprese Rimini, che rappresenta numerose imprese del settore, ha colto con attenzione le posizioni emerse a livello locale, così come il dibattito in sede legislativa con le iniziative del Governo, ed ha promosso un convegno sul tema QUALE FUTURO PER IL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA?

L’appuntamento è in programma lunedì 9 ottobre, alle 17.00 alla sala Convegni Mauro Gardenghi della Confartigianato, in via Marecchiese 22 a Rimini

“A nostro parere è necessario uscire dai luoghi comuni e dai giudizi superficiali – dice Davide Cupioli, Presidente di Confartigianato Imprese Rimini – Tutti hanno interesse a fornire un servizio efficiente e qualitativo, ma l’obiettivo si raggiunge lavorando insieme e ascoltando tutti gli attori interessati. Il tema è strategico per il territorio, cominciamo a parlarne ascoltando anche ciò che sta avvenendo a livello legislativo nazionale”.

Dopo i saluti di Confartigianato Imprese Rimini, interverranno:

Emanuele Raffini (Presidente Nazionale Confartigianato Taxi), Claudio Giudici (Presidente nazionale Uritaxi), Alessandro Nordio (Consigliere Delegato ai Rapporti Istituzionali di Confartigianato Taxi), Juri Magrini, Assessore attività economiche Comune di Rimini.

Seguirà uno spazio dedicato agli interventi degli ospiti. Sono stati invitati gli operatori e i players economici del territorio più connessi col servizio taxi: albergatori, fiera, aeroporto, Misano World Circuit, ecc.