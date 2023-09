Rimini conferma la sua vocazione a diventare città sostenibile. Al via il progetto “Life HELP”

Con il “kick-off meeting” di ieri e la costituzione dello “stakeholder committee” di oggi, prende ufficialmente il via Life HELP

Con il “kick-off meeting” di ieri e la costituzione dello “stakeholder committee” di oggi, prende ufficialmente il via Life HELP – New approach for managing Holistic Environmental governance Practices – il progetto europeo che sceglie Rimini come piattaforma urbana di sperimentazione di un nuovo approccio di governance integrato e intersettoriale per migliorare le attività di pianificazione, gestione e valutazione delle politiche ambientali finalizzato a raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi ambientali e climatici fissati dall’UE e dall’Agenda 2030.

La durata dell’intero progetto è di 36 mesi e prevede entro il 2026 l’acquisizione da parte del Comune di Rimini della certificazione ISO 14001, della Registrazione EMAS e la firma del Green City Accord tre strumenti che proietteranno la città di Rimini verso un’innovazione del sistema di gestione delle politiche ambientali.

Con l’inserimento dell’Obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” all’interno dell’Agenda 2030, l’ONU ha riconosciuto alle città un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità globali, tra cui la riduzione dell’inquinamento pro capite prodotto dalle città, in particolare per quanto concerne la qualità dell’aria e la gestione dei rifiuti. Questo traguardo ambizioso può essere raggiunto solo attraverso una pianificazione e una governance degli insediamenti partecipativa, integrata e sostenibile, che coinvolge i vari settori e livelli di governo.

Per rispondere a questa sfida il Comune di Rimini, insieme all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), alla società di ingegneria ambientale e civile Vie en.ro.se. di Firenze e alla Fondazione Piano Strategico di Rimini, realtà che si occupa da oltre 15 anni di pianificazione strategica integrata e partecipata per il territorio di Rimini, dà avvio al progetto life HELP con la costituzione all’interno dell’amministrazione dell’Environmental Hub, tavolo tecnico permanente composto da Assessori e Dirigenti dell’Ente, e del Team of Change, il gruppo di lavoro intersettoriale composto da tecnici e figure operative chiave coinvolte nel processo di governance ambientale.

Il nuovo approccio promuove inoltre sinergie e azioni congiunte tra l’amministrazione comunale e gli stakeholder territoriali riuniti nello stakeholder committee, il comitato composto da un primo nucleo di soggetti responsabili della gestione dei servizi pubblici – PMR, AMR, Gruppo Hera, Anthea, Lepida ScpA, Amir, Romagna Acque Società delle fonti Spa, Enel Sole – Arpae e Regione Emilia-Romagna, e sarà allargato nel corso delle attività implementate. A partecipare allo stakeholder committee anche i Comuni Firenze, Bergamo, Calenzano, Mantova, Spoleto e Ravenna che saranno protagonisti dell’applicazione e replicazione di parte degli esiti del progetto.

Infine, il progetto oltre ad agire sul sistema decisionale e di pianificazione ambientale del Comune di Rimini e su raccolta, gestione e utilizzo dei dati ambientali finalizzati anche al monitoraggio delle performance ambientali, si pone come obiettivo strategico quello di attuare un importante coinvolgimento delle comunità e dei cittadini e cittadine riminesi al fine di promuovere, attraverso attività mirate di partecipazione, una cultura diffusa su quelle che sono le politiche ambientali messe in campo nel Comune di Rimini e promuovere abitudini coerenti con la salvaguardia dell’ambiente.

