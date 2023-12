Rimini. Consegnati i lavori per i nuovi asili nido della città: entro il 2026 a disposizione tre strutture innovative e sostenibili

Il Comune di Rimini ha ufficialmente consegnato i cantieri per la costruzione di tre nuovi asili nido, che offriranno complessivamente oltre 250 posti disponibili. Gli asili sono progettati per essere funzionali, accoglienti e sostenibili, e favoriranno nuove forme di didattica che vanno oltre lo spazio delle aule tradizionali. Grazie a un investimento di 7 milioni di euro finanziato con le risorse del PNRR, Rimini raggiungerà una copertura di posti nido superiore al 34%, superando l’obiettivo comunitario del 33% entro il 2027. I lavori dovrebbero essere completati entro novembre 2025, e gli asili saranno operativi per l’anno scolastico 2026-2027. I tre asili sono progettati per garantire sicurezza, comfort, e un rapporto equilibrato tra spazi interni ed esterni. Saranno realizzati utilizzando le più avanzate tecnologie costruttive e materiali di bioedilizia, e avranno elevate prestazioni energetiche a consumo quasi zero. Attualmente, a Rimini sono presenti 14 asili nido, di cui 10 a gestione comunale diretta, per un totale di 22 sezioni. Con i nuovi asili, la copertura raggiungerà oltre il 34%, grazie anche al potenziamento del sistema pubblico-privato.