Rimini. Consegnato il defibrillatore donato dall’Associazione “Con le ali di Chiara” alla scuola primaria “Alba adriatica”

Non è stata una semplice cerimonia di consegna quella con cui, questa mattina, la presidente Mariangela Maestri, e le volontarie dell’Associazione “Con le Ali di Chiara”, hanno donato alla scuola primaria “Alba adriatica” di Rimini un defibrillatore geo referenziato e collegato alla rete del 118. Insieme a loro e alla dirigente scolastica Lara Verzola, erano presenti le docenti, le alunne e gli alunni, che hanno potuto interagire con il personale del 118 presente che, oltre a rispondere alle loro domande e curiosità, ha illustrato il funzionamento del defibrillatore con l’aiuto di un manichino. Le alunne e gli alunni, oltre a partecipare ad alcune “prove pratiche” hanno voluto ringraziare l’Associazione “Con le Ali di Chiara” donando alcuni disegni appositamente preparati.

“Ringraziamo Mariangela Maestri e l’Associazione “Con le Ali di Chiara” – sottolinea l’Amministrazione comunale – che con grande generosità contribuisce alla messa in sicurezza di luoghi sensibili come le scuole della città. Quello di oggi è il quarto defibrillatore donato, il terzo destinato ad una scuola, e va ad integrare quelli con cui stiamo dotando tutte le nostre 25 scuole per l’infanzia e i nidi. Uno strumento importante che, collegandosi con il sistema georeferenziato collegato al 118, potrà essere di riferimento per tutta la città”.

“Siamo davvero felici – ha sottolineato la presidente Mariangela Maestri – per l’accoglienza ricevuta a scuola, dalla dirigente scolastica ai docenti, dalle alunne e gli alunni fino ai referenti per la sicurezza. Il nostro vuole essere un modo concreto di partecipare al bene pubblico, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Rimini”.

Comune di Rimini