Rimini. Consigliere Comunale Gioenzo Renzi: “Centro Storico: è necessario e urgente riqualificare il Vicolo Cima e il Vicolo del Voltone, abbandonati e degradati”

A pochi metri dall’Arco di Augusto, attorno allo storico Palazzo Cima, il Vicolo Cima (da Corso d’Augusto a Via Santa Chiara), e il Vicolo del Voltone (da via Santa Chiara a Vicolo Cima), si trovano in una situazione di abbandono e degrado.

Il fondo stradale da decenni è pericolosamente dissestato, con un vecchio asfalto ricoperto di buche e rattoppi.

L’illuminazione pubblica sotto il Voltone è inesistente da anni, per il mancato funzionamento di una vecchia lampada, con l’ingresso alle abitazioni e l’attraversamento del portico in totale oscurità, che favorisce l’incontro e il bivacco di “irregolari”, i comportamenti incivili, con i muri delle case imbrattati o utilizzati per i bisogni corporali personali.

Le condizioni di pulizia e igiene pubblico sono preoccupanti, per la presenza di numerosi “ratti” e di colonie di piccioni, con voluminosi escrementi sui davanzali delle finestre e sulla strada, a ridosso dell’edificio abbandonato dell’ex cinema Metropol/Corso.

La suddetta zona, facente parte del Rione Montecavallo, deve, invece, consentire la vivibilità urbana dei residenti e il piacevole attraversamento dei turisti, provenienti dall’Arco di Augusto o dalla città, per visitare la bella Chiesa di Santa Chiara, eretta nel XIV secolo dalle monache Clarisse, che custodisce l’immagine miracolosa della Madonna della Misericordia.

Per queste ragioni, ho depositato mercoledì l’interrogazione consigliare al Sindaco, per chiedere:

-Il rifacimento necessario ed urgente della pavimentazione del Vicolo Cima e Vicolo del Voltone;

-L’installazione di una nuova illuminazione pubblica nel porticato di Vicolo del Voltone e di una telecamera per la sicurezza dei residenti, dei passanti e la legalità;

1.La bonifica igienico-sanitaria, con un piano di “deratizzazione”, l’eliminazione delle colonie di piccioni, e la pulizia quotidiana delle due strade;

2.Il riordino della segnaletica orizzontale e verticale per consentire il transito in sicurezza dei pedoni e degli autoveicoli in Vicolo del Voltone, evitando le inversioni e deviazioni provvisorie nei giorni di mercoledì e sabato, a causa dalla presenza del mercato ambulante su Corso d’Augusto;

3.Il trasferimento in Largo Giulio Cesare delle bancarelle del Mercato ambulante, attualmente insediate nel tratto di Corso d’Augusto, adiacente l’Arco, per agevolare la viabilità, il transito dei pedoni, ciclisti e degli autoveicoli in uscita dal Centro città, senza apportare inversioni e modifiche nei giorni di mercato;

4.La conclusione del cantiere dell’isola ecologica, in via Castracani (a fianco alle Poste), i cui lavori sono ultimati da mesi, per renderla finalmente fruibile, installando rastrelliere per biciclette, al posto dei cassonetti;

-Liberare la facciata dello storico Palazzo Cima-Belmonte, poi Castracane-Anguissola, in Corso d’Augusto, dalle biciclette “incatenate” alla ringhiera antistante, per ammirare il Palazzo e il bel portale seicentesco.

Gioenzo Renzi

Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia