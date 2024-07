Rimini. Consiglio Comunale, attuazione della riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area dell’ex questura di via Ugo Bassi

Con 27 voti favorevoli e due astenuti il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera schema di accordo tra il Comune di Rimini e la società Ariminum sviluppo immobiliare per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area dell’ex questura di via Ugo Bassi. Si dà quindi ufficialmente il via libera ad un percorso che consentirà già a brevissimo di procedere con la demolizione dell’immobile di via Ugo Bassi, da anni in stato di abbandono e degrado, e parallelamente avviare la rigenerazione di un quadrante urbano centrale, sia per il suo posizionamento sia per le funzioni che vi gravitano attorno e per la sua elevata frequentazione.

L’accordo è stato definito a seguito dei confronti che si sono susseguiti negli ultimi mesi tra l’Amministrazione e il privato, titolare dell’immobile acquisito all’asta nel 2021 a seguito del fallimento della società Dama e che ha portato ad importante revisione del precedente progetto presentato da Asi. La proposta presenta un ridimensionamento e un bilanciamento delle funzioni originariamente proposte da Asi (commerciale, residenziale, aree pubbliche per verde, parcheggi e viabilità) nel contesto urbano, garantendo un miglior equilibrio tra il prioritario perseguimento dell’interesse pubblico e l’interesse del privato titolare dell’area.

Inoltre il nuovo progetto di riqualificazione si integra e armonizza con gli altri iter urbanistici e di riqualificazione urbana che interessano il comparto, a partire dal Programma integrato di edilizia residenziale sociale (riposizionato rispetto alla precedente previsione), la riqualificazione dello stadio Romeo Neri, la realizzazione della Cittadella della sicurezza all’ex Caserma Giulio Cesare, con l’obiettivo quindi di arrivare ad una complessiva rigenerazione e valorizzazione dell’intero quartiere.

Oltre alla realizzazione delle superfici destinate al commercio e ai servizi, completate da dotazioni di parcheggi dedicati, e alle superfici destinate al residenziale, l’accordo prevede una diversa ubicazione del complesso di edilizia residenziale sociale (originariamente previsto dietro alla curva est dello Stadio Romeo Neri e ora collocato in un’area derivante dalla demolizione dell’ex questura) e soprattutto un notevole incremento delle aree e dotazioni che saranno concesse ad uso pubblico, che comprendono dunque aree destinate a verde, nuova viabilità e spazi per parcheggi e sosta, contribuendo a rispondere alle esigenze dei residenti dell’area.

L’intervento si articolerà in due fasi: il primo stralcio prevede a carico del privato la integrale demolizione dell’ex questura e successivamente la realizzazione della medio-piccola struttura di vendita, mentre a carico dell’Amministrazione la realizzazione dell’intervento pubblico consistente negli alloggi previsti nel PIERS (di cui ASI sosterrà i costi di riprogettazione). La seconda fase prevede invece la realizzazione del secondo intervento privato (residenziale ed una piccola quota di esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi).

L’avvio delle operazioni che porteranno alla demolizione dell’immobile inizieranno già dalla prossima settimana, con le attività propedeutiche all’accantieramento dell’area e le opere preliminari.

Comune di Rimini