Rimini. Consiglio comunale del 19 dicembre: Approvato il documento unitario 2023 sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, il bilancio di previsione 2024-2026 di Rimini Holding e il piano particolareggiato di iniziativa privata “Via Coletti”

Nella recente seduta del consiglio comunale di Rimini, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune, con 16 voti favorevoli e 7 contrari. Inoltre, è stato approvato anche il bilancio di previsione 2024-2026 di Rimini Holding.

È stato dato il via libera al piano particolareggiato di iniziativa privata chiamato “Via Coletti”, con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti. Questo piano era previsto dal Piano Regolatore Generale del 1999 e segue un accordo di pianificazione sottoscritto 13 anni fa. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha chiesto ai privati responsabili di ridurre il piano, che prevedeva una superficie utile di 12.500 metri quadrati e un’altezza massima degli edifici di 19,50 metri. Il nuovo piano presenta una superficie utile di 7.000 metri quadrati, un’altezza massima di 15 metri e aree destinate al verde pubblico.

Inoltre, è stato deciso di aprire un tavolo tecnico per definire le aree a superstandard che saranno utilizzate per realizzare 370 nuovi parcheggi. Questo progetto si propone di migliorare la viabilità di via Coletti, tenendo conto delle osservazioni dei cittadini e degli operatori di Rivabella.

Infine, è stata approvata una delibera riguardante la verifica delle aree destinate alla residenza e alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute nel 2024.