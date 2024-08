RIMINI. Continua a crescere la popolazione residente, aumentano le nascite e diminuiscono i decessi. La fotografia di Rimini nel report semestrale demografico

L’Assessora Montini: “Un importante strumento di analisi della popolazione che ci consente di calibrare gli interventi necessari a incrementare la qualità della vita in città”

In aumento la popolazione residente per il terzo semestre consecutivo, segno ‘più’ – in controtendenza – anche per le nascite, in diminuzione i decessi, aumentano le famiglie e gli anziani che vivono da soli, calano sia gli iscritti che i cancellati. E’ la fotografia della città di Rimini scattata dal report semestrale demografico elaborato dall’ufficio statistica del Comune di Rimini.

“Un importante strumento di analisi della popolazione – sottolinea l’assessora alla Statistica Anna Montini -che ci consente di calibrare gli interventi necessari a incrementare la qualità della vita in città e a programmare il futuro tenendo conto dei trend e delle dinamiche demografiche in atto sul nostro territorio”.

Al 30 giugno 2024 la popolazione residente nel Comune di Rimini ammonta a 150.517 abitanti, 94 unità in più rispetto al dato del 31 dicembre 2023.

Si conferma una tendenza in crescita della popolazione riminese che, dall’anno 2001 (erano 128.226 residenti), si è interrotta solo nel biennio 2020-2021 durante la fase critica della pandemia ed è ripresa a partire dall’anno 2022. Il confronto decennale con il primo semestre dell’anno 2013 fa registrare 3.542 residenti in più alla data del 30 giugno 2024, pari a un +2,41%, a conferma del processo di crescita della popolazione riminese.

Soffermandosi sulla dinamica demografica territoriale l’ex quartiere 4 con 82 nuove iscrizioni risulta l’area con maggior espansione demografica mentre l’ex quartiere 6 arretra di 77 unità, il calo più vistoso registrato.

Natalità in ripresa: 456 le nascite, +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Il primo semestre 2024 si caratterizza per una ripresa delle natalità: si contano 456 nascite contro le 434 del primo semestre 2023 (+22 unità pari ad un +5,06%), invertendo, in questa prima parte dell’anno, una tendenza generalizzata verso la denatalità. Confrontando il semestre in corso con il numero medio di nascite per i primi sei mesi dell’anno nel periodo 2019-2023, pari a 466, siamo al di sotto di -10 unità rispetto a questo valore medio.

L’84,43% dei nuovi nati è di cittadinanza italiana (385); i neonati stranieri venuti al mondo a Rimini sono stati 71, in flessione rispetto al 2023 (-10). Anche i fiocchi rosa invertono una tendenza prevalente e sorpassano di poco i fiocchi azzurri: 229 contro 227.

Mortalità in calo, dopo gli anni difficili del Covid migliora la curva dei decessi

Il numero dei decessi conteggiati nel semestre in corso è pari a 795,7 unità in meno rispetto al semestre 2023.

Dopo gli anni 2020-2021-2022 contrassegnati da un oggettivo eccesso di mortalità rispetto alla media dei morti del periodo pre-pandemico, in questi primi 6 mesi dell’anno si conferma il miglioramento registrato già nel precedente semestre. Rispetto alle media pre-pandemica dei primi sei mesi dell’anno il conteggio è superiore di 22 unità, mentre era di +29 nel 2023, di +149 nel 2022 e di +154 nel 2021. Dati che attestano un deciso miglioramento della curva dei decessi. Il calo dei decessi analizzato per le diverse fasce d’età ci mostra una flessione per le fasce d’età oltre gli 86 anni, con -31 morti pari al -7,8%. Negli anni critici della pandemia queste sono state le fasce dove si è registrato il maggiore aumento di decessi. Aumenta invece di 21 unità (+9,29%) la fascia 76-85. Da segnalare l’età media dei decessi, che diminuisce sia per le donne da 84,86 a 83,84, sia per gli uomini 79,63 a 79,17.

Saldo migratorio in calo ma sempre positivo: 2.257 arrivi e 1.848 partenze

Ammonta a 2.257 il numero di coloro che si sono stabiliti a Rimini nel semestre 2024 in calo del 10,50% sul 2023 (-265 unità) e a 1.848 il numero delle partenze con un calo del 10.2% sul 2023 (-210 unità). Il saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati per cambio di residenza) registra un arretramento passando dal +464 del semestre 2023 all’attuale dato di +409, con un calo di 55 unità.

Gli scambi migratori denotano un sostanziale equilibrio tra trasferimenti da e per entità territoriali emiliano-romagnole (13% e 14%)., mentre è marcato l’arrivo da altre regioni (32%) contro le rispettive partenze (23%)

Si allarga il differenziale tra gli arrivi dall’estero (al 34%) e le rispettive partenze (13%) e il differenziale tra arrivi dei comuni della Provincia (21%) e le rispettive partenze (50%).

Continua a migliorare l’andamento del saldo naturale, cha passa da un -368 del 2023 a un -339 nel semestre corrente, con una positività di +29 unità.

Si ricava quindi un saldo totale in positivo di +70 nuove iscrizioni, rispetto al saldo di +96 del primo semestre 2023.

La popolazione straniera pari al 13% del totale

Sono 19.766 gli stranieri residenti a Rimini alla data del 30 giugno 2024, pari al 13% del totale della popolazione, in crescita di 118 unità rispetto al dato del 31 dicembre 2023.

Ammontano invece a 1.033 gli stranieri immigrati a Rimini da gennaio a giugno 2024, in flessione di 6 persone rispetto alle 1.039 unità registrate nello stesso periodo dello scorso anno.

Aumentano le famiglie, calano quelle unipersonali

Le famiglie al 30 giugno 2024 sono 68.919, 87 nuclei in più rispetto al 31 dicembre del 2023. Un andamento in positivo anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con un aumento di 173 famiglie.

Sono 26.629 i nuclei familiari composti da un’unica persona che fanno registrare un decremento di 60 unità rispetto alla fine del 2023, confermandosi comunque come la tipologia più numerosa pari al 38,64% del totale.

Stabili sia le famiglie formate solo da italiani, pari a 58.230 (+2 in più rispetto al totale 2023), sia le famiglie composte solo da stranieri pari 6.933 (+6 rispetto alla fine 2023) mentre aumentano di 79 unità le famiglie “miste” (italiani e stranieri) rispetto alla fine del 2023, ora pari a 3.756 (+2,15%)

Anziani autonomi, una popolazione di oltre 10mila persone

I dati demografici confermano la presenza diffusa su tutto il territorio di anziani che vivono da soli, fenomeno sociale che incide sulla consistenza dei nuclei monocomponente e da non sottovalutare per gli aspetti assistenziali che ne derivano. Nel primo semestre del 2024 si contano 10.844 anziani che vivono in autonomia, 23 persone in più rispetto alla fine del 2023, di cui il 9% residente nel centro storico.

Matrimoni, in flessione il numero dei riminesi che convola a nozze

I dati del primo semestre 2024 mostrano una flessione del rito matrimoniale, infatti si contano 176 matrimoni rispetto ai 192 registrati nello stesso periodo dello scorso anno; 16 matrimoni in meno (-8,33%) di cui 122 civili (erano 131) e 54 religiosi (erano 61).

Il confronto decennale in percentuale con l’intero anno 2014 mette in mostra il divario sempre più marcato tra matrimoni civili e religiosi; da un sostanziale equilibrio quelli civili passano dal 50,78% del 2014 al 69,32% attuale, mentre il rito religioso cala dal 49,22% al 30,68%.

Aurora, Arianna e Leonardo, i nomi più gettonati nei primi mesi del 2024

La classifica dei nomi preferiti dai genitori per i nuovi nati nei primi sei mesi dell’anno in corso è Arianna (5), Aurora (5) e Anita (4) per le femmine, Leonardo (9), Enea (5) e Riccardo (5) per i maschietti.

