Rimini. Controlli straordinari sul territorio da parte dei carabinieri: arresti in flagranza per spaccio e furto

I Carabinieri di Rimini hanno eseguito un controllo straordinario nel capoluogo riminese con l’aiuto dei nuovi giovani Marescialli tirocinanti inviati sul territorio per l’estate. Durante il servizio, sono stati identificati individui nelle colonie abbandonate di Viserba e Bellaria – Igea Marina e sono stati effettuati arresti in flagranza per presunte attività illecite, come spaccio di cocaina e tentato furto in abitazione e in un esercizio commerciale. Gli indagati sono in attesa di Giudizio direttissimo e i controlli verranno ripetuti per garantire la sicurezza della cittadinanza e dei turisti durante l’estate.