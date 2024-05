Rimini. Conversazioni a sfondo erotico con una 15enne: professore accusato ma non ci sono prove. La sentenza ad ottobre

Un professore delle medie di 45 anni, di origini abruzzesi, è accusato di adescamento di minori a Rimini. Nel 2019 avrebbe avuto conversazioni a sfondo erotico con una ragazzina di 15 anni su Instagram. Non sono state però trovate prove di foto o video della minore nei dispositivi informatici sequestrati. Il professore, difeso dall’avvocato Francesco Valentini, ha affermato di non sapere dell’età della studentessa. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a un anno. Il processo è rinviato al 21 ottobre per la sentenza.