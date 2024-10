Rimini. Corsa su strada: il riminese Brayan Schiaratura si migliora nel Campionato Italiano

Giovedì sera il riminese Brayan Schiaratura è stato insignito del Premio Sportivo “Atleta dell’Anno” di Rimini e domenica ha confermato ancora una volta il suo valore nella Rassegna Tricolore di corsa su strada siglando il suo nuovo limite personale sulla distanza in 31’34” con un progresso di 29”. Il portacolori del Golden Club Rimini non si è demoralizzato quando nella concitazione della partenza si è ritrovato, fra spinte, cadute e con il pettorale strappato, nelle retrovie dei 500 atleti in gara. Una gara in progressione, addirittura a zig zag nei primi chilometri transitando con un parziale di 15’50” ai 5 km chiudendo in 15’44” la parte finale classificandosi 9° nel Campionato Italiano Fidal Junior e quarto fra i 2006. Dopo il meritato riposo Brayan Schiaratura preparerà l’esordio sulla distanza di mezza maratona che potrebbe coincidere con il Tricolore in programma il 3 novembre a Civitanova Marche.

In questa stagione Brayan Schiaratura si è laureato Campione Regionale dei 1500, 5000 e 10.000 metri e nono nei campionati Italiani su pista a Rieti sui 3000 e 5000.

Nella gara allievi il 16enne riminese Pietro Lami, compagno d’allenamento di Schiaratura, è giunto 51° con il tempo 35’06” con un progresso di 1’57” sui 10 km. Nella trasferta in terra toscana hanno difeso i colori biancorossi del Golden e della Città di Rimini anche Cristian Riofrio, Saverio Montanari e Ludovico Vincenzi.