Rimini. Cortometraggi al cinema: per i 110 anni del Fulgor la rassegna di eventi “Aperitivo corto”

Rimini, 30 ottobre 2024 – Il 5 novembre 1914 si inaugurava a Rimini “Il Re dei Cinematografi” (così lo definì allora il Corriere Riminese). Sul grande schermo la “grandiosa pellicola” “Histoire d’un Pierrot” della Casa Celio di Roma, con protagonista la diva Francesca Bertini, accompagnata dalla colonna sonora live di una “scelta orchestra di valenti professori”. Grazie all’intraprendenza e alla lungimiranza della fondatrice Ida Ravulli Massa in Soave, bellissima trentaseienne, iniziava così la storia del Cinema Fulgor, reso poi mitico da Federico Fellini in “Amarcord”.

Per celebrare i suoi 110 anni, il Fulgor lancia martedì 5 novembre alle 19 la rassegna “Aperitivo corto – Cortometraggi al cinema”. Un nuovo progetto che vuole diffondere nel pubblico la cultura e la consapevolezza che il cortometraggio è un’opera artistica di qualità, con alle spalle produzione e maestranze in grado di realizzare gioielli cinematografici che meritano maggiore circuitazione nelle sale.

I più grandi maestri del cinema si sono cimentati nel genere del cortometraggio, a partire da Federico Fellini, a cui è dedicato il primo appuntamento della rassegna promossa in collaborazione con Cna Cinema e audiovisivo Emilia-Romagna e Rimini e in calendario il martedì per due appuntamenti al mese.

Il 5 novembre alle 19 verranno proiettati due corti felliniani: “Agenzia Matrimoniale”, episodio dal film collettivo “L’amore in città”, e “Toby Dammit”, episodio dal film collettivo “Tre passi nel delirio”. A seguire, alle 21, la proiezione di “Maciste all’inferno”, pellicola vista da Fellini la prima volta che andò al cinema Fulgor quando era ancora bambino.

Martedì 19 novembre sarà protagonista la casa di produzione Meclimone Produzioni Cinematografiche, realtà con cui il Fulgor ha una collaborazione di lunga data. Sul grande schermo il cortometraggio MUD, scritto e diretto da Caterina Salvadori e Mariasole Brusa, opera realizzata con il sostegno del MIC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Per l’occasione saranno presenti entrambe le registe, che sveleranno le tecniche utilizzate per la realizzazione del film, con una dimostrazione con i burattini e la partecipazione dell’esperto dei visual effects.

La rassegna di “Aperitivo corto” prosegue i martedì 3 e 17 dicembre con una selezione che porta al cinema i migliori cortometraggi degli ultimi dieci anni, realizzata in collaborazione con Sayonara Film, casa di produzione e distribuzione fondata da Adam Selo e Olga Torrico nel 2016, che si dedica alla realizzazione e alla diffusione di opere moderne, complesse e significative, con una particolare attenzione dedicata al cortometraggio e al documentario di creazione.

Ingresso 8 euro, comprensivo di aperitivo e proiezione dei cortometraggi, www.cinemafulgor.com/