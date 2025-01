Rimini. Crescita e successo per SIGEP: Nuovi record di presenze e espositori nel 2025

L’Italian Exhibition Group (IEG) ha confermato un trend di crescita per l’edizione 2025 di SIGEP, la fiera internazionale dedicata al mondo del gelato, caffè e pasticceria. Sebbene non siano stati rilasciati dati ufficiali sul numero totale di visitatori, si registra un aumento significativo nella partecipazione, in particolare da parte di espositori provenienti dall’estero, con un incremento del 68% di aziende tedesche. Questo risultato è stato facilitato dall’attivazione di voli diretti tra Monaco e Rimini, resi possibili grazie alla collaborazione tra Luxwing e l’aeroporto Fellini.

La superficie espositiva ha toccato un nuovo record, raggiungendo i 138mila metri quadrati, grazie all’aggiunta di due nuovi padiglioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di 1.300 espositori provenienti da 160 paesi. Durante l’ultima edizione, si sono svolti oltre 5.500 incontri d’affari negli stand, con la presenza di 545 top buyer da 79 nazioni e 3.300 buyer europei, grazie a un programma sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

SIGEP non solo conferma la sua leadership nel settore del gelato, ma si espande anche nel campo del caffè, con un aumento del 30% delle aziende produttrici di macchine per espresso. Anche il settore della pizza ha visto una crescita, con 50 nuove aziende partecipanti, che rappresentano tecnologie innovative tra cui impastatrici, forni e ingredienti.

La prossima edizione di SIGEP si svolgerà dal 23 al 27 gennaio 2026, spostando il calendario da un precedente format di sabato a mercoledì a un nuovo periodo che include un venerdì. Altri eventi in programma alla fiera di Rimini includono il Festival dell’Oriente, che si terrà il 1, 2, 8 e 9 febbraio, e il Pescare Show dal 7 al 9 febbraio. Inoltre, dal 16 al 18 febbraio si svolgerà Beer and Food Attraction, che occuperà gli stessi padiglioni di Enada Primavera, in programma dal 17 al 19 febbraio.