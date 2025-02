Rimini. “Da 20 anni insieme”: la mostra fotografica che racconta 20 anni di opere liriche del Coro Lirico Amintore Galli,  dal 17 febbraio al 2 marzo 2025 prosegue presso Le Befane Shopping Centre (piano superiore – Area Caffè Pascucci)

Rimini. La mostra fotografica “Da 20 anni insieme”, dedicata alle 20 edizioni delle opere liriche portate in scena dal Coro Lirico città di Rimini “Amintore Galli” in occasione del Capodanno, dopo il grande interesse riscontrato durante le ultime festività natalizie nel suo allestimento presso Banca Malatestiana, prosegue la sua esposizione presso Le Befane Shopping Centre. Il Centro commerciale riminese è infatti un altro dei partner storici del progetto che, come Banca Malatestiana, hanno contribuito alla realizzazione di uno degli eventi culturali più attesi e amati della città: il Capodanno Lirico di Rimini, che si ripete con successo fin dalle prime edizioni.

La mostra, che ha avuto il patrocinio del Comune di Rimini, situata al piano superiore de Le Befane (Area Caffè Pascucci), sarà aperta tutti i giorni nei consueti orari di apertura e sarà visitabile dal 17 febbraio al 2 marzo 2025.

Le parole di Massimo Bobbo, Direttore del Centro Commerciale Le Befane

Mentre il cantiere delle Befane Shopping Centre era in piena lavorazione e il Centro commerciale prendeva forma, in quello stesso arco di tempo il Coro Lirico Amintore Galli preparava la messa in scena de ‘Il Trovatore’ per il Capodanno 2006, il primo a cui ho assistito. Possiamo dire di essere orgogliosi per aver sostenuto queste rappresentazioni e l’attività stessa del Coro: un monumento artistico che rappresenta uno dei tanti tasselli che fanno della città di Rimini una realtà di grande vivacità culturale. Ringrazio il Coro per questo impegno che, da melomane, ho potuto apprezzare personalmente tante volte e che, con emozione, attendo ogni anno. Con l’augurio di proseguire questa straordinaria storia con altre, indimenticabili rappresentazioni liriche.

Le immagini esposte, realizzate in questi vent’anni dallo Studio Paritani, Sergio Tani e Roberto Pari sono fin dalla prima edizione i fotografi ufficiali dell’Opera di Capodanno, raccontano con emozione e intensità ogni edizione del Capodanno Lirico. Le fotografie immortalano momenti indimenticabili, che hanno reso unica questa tradizione, celebrando non solo la carriera artistica del Coro Lirico Amintore Galli, ma anche il legame speciale con i suoi partner storici.

Giuseppe Lotti, Presidente del Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli, commenta:

“Per i suoi trent’anni di attività e venti anni di allestimenti operistici a Rimini, il Coro Galli è felice di celebrare questo percorso insieme a coloro che lo hanno condiviso operativamente, oltre al Comune di Rimini, i nostri fotografi ufficiali e i main sponsor. Questa mostra è un omaggio che celebra non solo i tanti successi, ma anche l’importante e duraturo sodalizio che ha reso possibile tutto ciò.”

Dal 2004, il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli ha portato in scena alcune delle opere più amate del repertorio lirico, in collaborazione con il Comune di Rimini, consolidando questa tradizione come uno degli appuntamenti culturali più significativi della città. Tra le opere rappresentate: La Traviata (2004, riproposta nel 2013 e nel 2023), Nabucco (2005, riproposto nel 2015), Il Trovatore (2006), Otello (2007), Aida (2008 e nuovo allestimento nel 2018), La Bohème (2009), Tosca (2010, nuova produzione nel gennaio 2024), Carmen (2011, riproposta nel 2019), Elisir d’Amore (2012), Vedova Allegra (2014), Madama Butterfly (2016), Il Barbiere di Siviglia (2017), Rigoletto (2020) e Don Pasquale (2022).

Le parole di Enrica Cavalli presidente di Banca Malatestiana.

“Da vent’anni Banca Malatestiana è al fianco del Coro Lirico Amintore Galli con un sostegno che va ben oltre l’aspetto economico. In questi due decenni abbiamo condiviso una crescita culturale e artistica che ha arricchito la nostra città e il nostro impegno rappresenta il profondo legame che abbiamo con la città di Rimini. Sostenere il Coro significa non solo contribuire alla realizzazione di un evento simbolo come l’Opera di Capodanno, ma anche essere parte attiva di un progetto che celebra la bellezza, la tradizione e l’arte. Siamo felici di aver camminato insieme e di avere reso possibile la realizzazione di eventi che arricchiscono il panorama culturale riminese.”

La mostra non è solo una celebrazione di anniversari, ma un progetto che omaggia l’unione tra realtà cittadine che lavorano insieme per il bene della cultura e della tradizione.

Allegate foto (di Paritani): presenti l’assessore alla cultura del Comune di Rimini Michele Lari, il presidente del Coro Galli Giuseppe Lotti, il direttore artistico delle Opere Claudia Corbelli, il direttore de Le Befane Shopping Centre Massimo Bobbo, la presidente di Banca Malatestiana, Enrica Cavalli e alcuni coristi.