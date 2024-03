La primavera è finalmente arrivata e a Rimini è giunto il momento di dare il benvenuto alla nuova stagione con il montaggio della ruota panoramica in piazzale Boscovich. I lavori sono già iniziati e a gestire l’attrazione per i prossimi tre anni sarà la società The Wheel. La ruota panoramica, alta almeno 50 metri, occupa una superficie di circa 500 metri quadrati e sarà aperta al pubblico per un massimo di 180 giorni a stagione, che va dalla metà di maggio alla metà di settembre.