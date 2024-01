Rimini. Dà in escandescenza, si rifiuta di fornire le proprie generalità e tenta di aggredire gli agenti: soggetto tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nella mattinata del 15.01.2024 la Polizia di Stato di Rimini ha proceduto nei confronti di un cittadino straniero, di origine nigeriana, tratto in arresto per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per minaccia grave e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Nello specifico, alle ore 10.10 circa, la Centrale Operativa della Questura inviava la Volante a Rimini, in Via Euterpe, nei pressi del centro commerciale “Ausa”, in seguito ad una segnalazione che indicava la presenza, in loco, di un soggetto visibilmente agitato.

Giunti sul posto, i poliziotti individuavano immediatamente l’uomo segnalato il quale assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del richiedente l’intervento della Polizia. Nella circostanza il soggetto, alla vista degli operatori, vi si avvicinava in maniera esagitata, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Successivamente lo stesso, invitato ad assumere un atteggiamento contenuto e consono, andava in escandescenza e si scagliava contro gli operatori, tentando invano di aggredirli.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva tratto in arresto e condotto presso la Questura di Rimini, ove si procedeva al fotosegnalamento dattiloscopico, dal quale si evinceva che quest’ultimo risultava irregolare sul Territorio Nazionale. Il soggetto veniva trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato