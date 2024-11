Rimini. Dai maestri del cioccolato che per la prima volta si danno appuntamento in piazza Malatesta agli incontri di Ecomondo Off

Appuntamenti fieristici e incontri al palacongressi, l’artigianato dei maestri cioccolatieri per la prima volta in piazza Malatesta e gli appuntamenti all’insegna delle sfide dell’adattamento ai cambiamenti climatici danno il via ad un’altra settimana ricca di occasioni di confronto e incontro con la cultura a Rimini

Finito Ecomondo proseguono le iniziative di Ecomondo Off, un calendario di più di 20 appuntamenti in diversi spazi della città, tra cui la conferenza sul Cambiamento climatico, attività antropiche e fenomeni meteorologici estremi. Nuovi modelli previsionali e scenari possibili (sabato 16 novembre in Cineteca) e la conferenza Sconvolgimenti climatici e ruolo delle imprese. La sfida dell’adattamento, fra benessere dei lavoratori e intervento sul territorio (martedì 19 novembre in Cineteca). Gli eventi sono collegati alla mostra Suoni e Segni di Vaia. La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie, che continua ad essere visitabile al Palazzo del Fulgor fino al 24 novembre. Si tratta di un percorso espositivo sensoriale e visivo che ripercorre la dimensione, il senso e l’impatto emozionale dell’evento atmosferico estremo che colpì vaste aree alpine a fine ottobre 2018.

Ancora iniziative in Fiera con IBE – Intermobility and Bus Expo, un evento dedicato al presente e al futuro dell’intermobilità, il luogo in cui si incontrano i viaggi a lunga percorrenza e il trasporto pubblico locale (da martedì 19 a giovedì 21 novembre). Il Palacongressi ospita invece Vivere di Turismo Festival, Festival Nazionale del Turismo Extralberghiero, giunto alla 2° Edizione. Un evento nazionale dove si torna a parlare di sostenibilità e di stime e previsioni per la prossima stagione turistica (mercoledì 13 e giovedì 14 novembre).

Per la prima volta sarà la cornice magica di piazza Malatesta ad ospitare, da giovedì 14 a domenica 17 novembre, l’appuntamento con il Cioccolato in piazza Malatesta, dove i maestri cioccolatieri di ACAI presentano la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti. In Piazza Tre Martiri l’appuntamento è invece per domenica con Artigiani al Centro.

Con una carrellata di oltre 100 immagini tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio al suo talento e al suo rapporto speciale con Federico Fellini, con la mostra fotografica Semplicemente Marcello. Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo, a cura di Laura Delli Colli. La grande mostra dedicata alle cover d’artista Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri è visitabile invece nell’Ala di Isotta del Castello Malatestiano fino al 5 gennaio.

In Biblioteca Gambalunga continuano gli appuntamenti settimanali della rassegna Libri da queste parti, vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Venerdì 15 novembre è la volta di Piero Meldini ed Oreste Delucca con ‘Piada e piadine. Sette secoli di storia’, Panozzo, 2024, in dialogo con Tommaso Panozzo.

Per la stagione d’opera 2024, debutta al Teatro Galli Il turco in Italia (15 e 17 novembre), opera buffa composta da Rossini nel 1814 per il Teatro alla Scala e presentato in una nuova produzione realizzata dal Teatro Sociale di Rovigo in coproduzione con i teatri di Novara, Rimini, Ravenna, Pisa, Jesi.

Continuano gli appuntamenti del martedì al Cinemino, all’interno del Palazzo del Fulgor, dedicati ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati.

Martedì 12 novembre la Sala Ressi del Teatro Galli ospita la cerimonia del Premio Rimini Mundi di Convention Bureau nell’ambito del progetto Club Ambasciatori della Riviera di Rimini. Il premio sarà consegnato ai professionisti, medici, studiosi, imprenditori che negli ultimi anni hanno portato importanti congressi nazionali e internazionali nella nostra destinazione.

