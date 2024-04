Rimini. Dal 29 aprile a disposizione dei cittadini il primo Centro di Assistenza Urgente (CAU)

Dal 29 aprile ci sarà una grande novità per il sistema sanitario riminese.

In quella data aprirà le porte il primo Centro di Assistenza Urgente (CAU) di Rimini. Sarà in via Ovidio, vicino all’ospedale Infermi.

Il Cau vuole essere un punto di riferimento a cui rivolgersi quando si ha bisogno di assistenza urgente per problemi di “bassa complessità”, che non richiedono l’accesso in Pronto Soccorso.

Sarà aperto 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20 e si avvarrà di una equipe medico-infermieristica capace di dare risposte tempestive e di qualità ai pazienti.

Si aggiunge così un tassello importante del percorso di potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale, che ambisce ad offrire servizi più accessibili e al contempo ad alleggerire il sovraccarico di lavoro del Pronto Soccorso.