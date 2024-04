Rimini. Dal 29 aprile inizia la rimozione delle biciclette parcheggiate irregolarmente in piazzale Cesare Battisti

A partire dal 29 aprile, l’Amministrazione Comunale di Rimini inizia la rimozione delle biciclette parcheggiate in modo non regolare a piazzale Cesare Battisti per favorire il decoro e la fruibilità dell’area. Le biciclette saranno temporaneamente custodite dalla Polizia Locale per 15 giorni, dopodiché saranno trasferite in un magazzino comunale. I proprietari dovranno contattare il numero specificato e presentare una dichiarazione per richiedere il rilascio della bicicletta. È attivo anche il Bike Park con servizio di deposito custodito.