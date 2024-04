Rimini. Dal 30 aprile termina l’attivazione straordinaria degli impianti di riscaldamento

In scadenza l’ordinanza che autorizzava fino al 29 aprile l’accensione facoltativa.

In considerazione della prevista stabilizzazione delle temperature minime e del riallineamento con la media stagionale, si ricorda che da domani, 30 aprile 2024, non sarà più consentito l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, salvo le deroghe di legge, essendo in scadenza l’ordinanza del Sindaco che autorizzava fino al 29 aprile compreso, l’accensione facoltativa straordinaria degli impianti termici di riscaldamento.

