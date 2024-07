Rimini. Dal Cortile in Centro alla giuria nazionale ‘Pizza Bit Competition’, ospite lo chef Ivan Signoretti

Il suo giudizio è diventato ormai un must per i pizzaioli di tutta Italia. Lo chef Ivan Signoretti, della pizzeria gourmet di via Sigismondo Malatesta a Rimini, ‘Il Cortile in Centro’ di Rimini, è stato chiamato come unico componente di giuria per la sezione pizzaioli dell’Emilia Romagna, per la sfida dei futuri chef di ‘Pizza Bit Competition’.

Lo chef riminese è stato invitato a Cervia, al Bagno Fantini, per selezionare i nuovi talenti di creatori di pizze gourmet.

Nell’evento ‘Pizza Bit Competition’, si sono sfidati pizzaioli professionisti di tutta Italia. Lo chef Signoretti ha emesso il suo verdetto facendo parte della giuria tecnica composta da esperti, blogger, giornalisti, chef e rappresentanti anche di Gambero Rosso.

“Poter giudicare questi colleghi è stato un grande onore _ dichiara Signoretti _ il nostro è un mestiere dove ci vuole tanta passione e soprattutto molta conoscenza dei prodotti, degli accostamenti degli ingredienti, serve innovazione e attenzione alle tendenze del momento. Ciò che dico sempre ai miei ragazzi in cucina è di sperimentare sempre, non limitarsi. Offrire ai clienti pizze gourmet di altissima qualità e uniche nel loro genere”.

Ivan Signoretti è un volto ormai noto nel panorama gastronomico nazionale. Nel 2015 ha ottenuto un premio dal Gambero Rosso per la “Migliore Pizza dell’anno” e da anni Il Cortile in Centro è riconosciuta tra le migliori pizzerie d’Italia. Signoretti è un volto noto anche in diversi programmi tv legati al mondo della cucina, e tiene corsi a livello nazionale e internazionale.

“La ‘food experience’ che offriamo ai clienti al Cortile in Centro è qualcosa di unico – conclude Signoretti _ Continuiamo a investire, anno dopo anno, con impegno e dedizione, attraverso anche la ricerca continua della massima qualità di prodotti e idee, con la grande passione che ci caratterizza da sempre”.