Rimini. Dall’inizio della primavera con Giardini d’Autore alla fine dell’inverno con le tradizionali ‘fogheracce’

Rimini è pronta ad accogliere la Primavera e a salutare l’inverno con una settimana di eventi tra manifestazioni fieristiche, teatro, musica, cultura e tradizione. L’appuntamento con la Primavera di Giardini d’Autore è in programma sabato 16 e domenica 17 marzo nel cuore della città: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, il bosco dei Nomi e piazza Malatesta saranno ancora una volta lo scenario dell’evento dedicato al giardinaggio, all’artigianato, alla cultura e alla bellezza. Mentre l’appuntamento con il saluto all’inverno sarà, come da tradizione, venerdì 18 marzo con le tradizionali ‘fogheracce’: quella al Porto e quelle nelle frazioni balneari tra Viserba, Viserbella e Torre Pedrera. Per questa solennità il Vescovo di Rimini presiederà la santa messa martedì 19 marzo in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, capolavoro del Rinascimento.

Per la stagione di prosa al Teatro Galli, martedì 12 marzo va in scena We will rock you. The Musical, uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts, regia e adattamento testi di Michaela Berlini. Venerdì 15 marzo è la volta di Fratellina, uno spettacolo della Compagnia Scimone Sframeli, vincitore del Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2023 come miglior novità italiana.

Mercoledì 13 marzo, sempre al Teatro Galli, ha luogo il Concerto per la vita, giunto alla nona edizione che quest’anno si intitola Il Cielo è sempre più blu: un evento benefico del Rotary Club, con raccolta fondi a favore della ricerca sulle malattie neurodegenerative genetiche, a cura della Senatrice a vita Prof.ssa Elena Cattaneo. Dedicato ai cantautori romani, con le musiche di Baglioni, De Gregori, Fabi, Gaetano, Venditti, Zero e altri.

Domenica 17 marzo il Teatro ospiterà un racconto in danza ispirato alle cartoline di Rimini da fine 800 ad oggi, con la partecipazione di un ensamble di 60 danzatori provenienti da 18 scuole del territorio per uno spettacolo in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Gambalunga, che rientra nel progetto Sosteniamo il Talento.

In cineteca continua la rassegna ‘Libri da queste parti‘, curata dalla Biblioteca Gambalunga e dedicata alle novità editoriali del territorio. L’appuntamento di giovedì 14 marzo è con Jacopo Pesaresi che presenta Basinio da Parma Liber Isottaeus, Patron 2023, in dialogo con Gian Mario Anselmi e Loredana Chines.

Continuano anche le iniziative nell’ambito della rassegna L’Otto sempre, nel ventennale della fondazione della Casa delle Donne, tra incontri, conferenze, spettacoli, proiezioni, mostre e momenti di riflessione.

Per la rassegna EREDI. Memorie ed eredità culturali tra distruzioni e ricostruzioni, la Biblioteca Gambalunga e l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini propongono la lezione di Carlo Tosco, docente di Storia dell’architettura presso il Politecnico di Torino, intitolata ‘Il paesaggio è storia’, in cui si affronta il tema della perdita conoscitiva provocata dalla distruzione del paesaggio (15 marzo).

Sempre venerdì 15 il centro storico si anima con la Legio XIII Gemina che ricorda le Idi di Marzo: 15 marzo del 44 a.C., quando Giulio Cesare veniva assassinato. Rimini ricorda lo storico evento con una parata dal ponte di Tiberio fino Piazza Tre Martiri, dove viene deposta una corona di alloro ai piedi del Suggestum Caesari.

La sera di venerdì 15 marzo ci si prepara alla Pasqua con la Via Crucis diocesana nel cuore del centro storico: dall’Arco di Augusto fino al ponte di Tiberio con il Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi (ore 20.30).

Tra le manifestazioni fieristiche, dal 12 al 14 marzo, arriva Enada Primavera, la fiera leader per tutti gli operatori del settore gaming, in contemporanea a Rimini Amusement Show, appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo del divertimento.

Dal 13 al 15 marzo al palacongressi si svolge European Robotics Forum – ERF 2024, l’evento che riunisce i maggiori esperti, sia accademici che industriali, a livello internazionale nel campo della robotica e vede la presenza delle maggiori aziende europee con interessi in questo campo.

Tra le mostre da visitare, la mostra fotografica dedicata a Giulietta Masina, And please stop crying, ospitata fino a lunedì 1° aprile al Palazzo del Fulgor, e “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni che ci mostrano l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi dalla storica collaboratrice del Maestro, Liliana Betti.

