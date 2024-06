Rimini. Danneggia l’auto della pattuglia della polizia locale, identificato dalle telecamere di video sorveglianza e denunciato

Dopo un lavoro di indagine partito dalle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, è stato identificato e denunciato a piede libero il responsabile del danneggiamento di un veicolo della Polizia Locale.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, in occasione dell’intervento di una pattuglia di Viserba richiesto dalla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale a causa della sosta di alcuni veicoli sulla pista ciclabile in via Emilia. Mentre gli agenti stavano svolgendo i controlli di rito ai mezzi impropriamente parcheggiati sulla pista ciclabile, il cliente di un pubblico esercizio della zona ha iniziato a minacciare e ingiuriare gli agenti, rifiutandosi di dare le proprie generalità.

L’uomo ha poi atteso che gli agenti si allontanassero per danneggiare il veicolo della pattuglia, causando la conseguente interruzione di pubblico servizio, il prelevamento del mezzo da parte del soccorso stradale e l’impiego di una ulteriore pattuglia per recuperare gli agenti rimasti senza veicolo.

Ma grazie all’acquisizione di alcuni filmati di video sorveglianza e ad una attività di indagine svolta dal personale del reparto Noac, l’autore dei reati è stato identificato, rintracciato e denunciato a piede libero.

Polizia Locale