Rimini. Danni alla stanza d’albergo: intervento interforze per bloccare un uomo in preda ad un episodio psicotico

Panico oggi in tarda mattinata all’interno dell’hotel Card in via Dante a Rimini, zona stazione. Un 30enne sammarinese, ospite della struttura, ha avuto un episodio psicotico e ha provocato disordine nella sua stanza dopo essersi barricato all’interno.

Gli agenti di polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione. Dopo essere riuscito a convincere l’uomo ad uscire dalla stanza, è stato immobilizzato e affidato ai soccorsi del 118. L’uomo è stato successivamente trasportato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Infermi per approfonditi accertamenti.