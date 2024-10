Rimini. Davide Frisoni, candidato Forza Italia Regionali 2024, su progetto Marecchiese e PD

Condivido la preoccupazione del comitato Nuova Viabilità Valmarecchia nel poter condividere il progetto della Marecchiese con il governo dopo tanti anni di totale disinteresse verso un progetto fondamentale per la viabilità del territorio. E’ impensabile in un contesto così difficile, che i referenti politici più importanti come la ex presidente regionale Petitti, ex sindaca Parma, il presidente della provincia Jamil e prima di loro l’ex presidente provinciale Santi e l’ ex sindaco Gnassi non si siano mai presentati alle assemblee di progettazione e programmazione sul progetto, assemblee deputate ad essere il luogo del confronto con le persone e le aziende dei territori interessati.

Ma è evidente che si tratta del metodo più amato dal PD:

SE NON TI ESPONI NON HAI RESPONSABILITÀ.

Se ci sei devi rispondere sui fatti reali, metterci la faccia e prendere posizione. Ma questa non è la politica che piace al PD di Rimini e della Provincia.

Al Comitato e ai cittadini della Valmarecchia diciamo che non tutta la politica è uguale. Che si può lavorare insieme.

Rilanciamo la Provincia di Rimini nell’Impresa, nel Turismo, nella vivibilità.

Davide Frisoni