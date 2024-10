Rimini. Davide Frisoni (FI): “Come Forza Italia siamo contrari nella maniera più assoluta alla Stazione Romagna in mezzo al nulla della campagna forlivese”

Come Forza Italia siamo contrari nella maniera più assoluta alla Stazione Romagna in mezzo al nulla della campagna forlivese. Rimini è la naturale destinazione di un progetto così importante mettendo direttamente in contatto l’Alta Velocità Ferroviaria e Aeroporto Fellini con un potenziale che a Forlì non possono nemmeno immaginare. Sono i passeggeri, turisti e pendolari, e non le merci che viaggiano sull’alta velocità.

Il vero problema è che la Regione non ci hanno proprio pensato di inserire nel PNRR un collegamento veloce su ruota e su rotaia di servizio al nuovo porto di Ravenna che permettesse a persone e merci di muoversi agevolmente completando ad esempio la statale Adriatica fino al confine con il Veneto (da proseguire fino a Trieste) e le infrastrutture viarie di collegamento veloce con Ravenna e quindi Venezia.

Condividiamo e sosteniamo invece la necessità del nuovo casello autostradale per la Fiera di Rimini, condividendo l’esigenza di una nuova viabilità che non blocchi tutte le volte l’intera città ad ogni iniziativa di IEG.

DAVIDE FRISONI

Forza Italia Rimini