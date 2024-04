Rimini. “Delivery” di cocaina: arrestato 21enne albanese con il ruolo di “galoppino” dello spaccio

I carabinieri di Rimini hanno arrestato un 21enne albanese che faceva da “galoppino” per un gruppo di stranieri che gestiva un servizio di “delivery” di cocaina nella zona. Il ragazzo, incensurato e arrivato in Italia col permesso turistico, veniva contattato telefonicamente da chi voleva acquistare la droga e si recava sul luogo indicato dal cliente per consegnare le dosi. Il giovane è stato arrestato mentre consegnava la droga ad un cliente. Condannato in direttissima ad un anno e sei mesi, pena sospesa. Ora gli investigatori cercano di individuare i mandanti di questo traffico di droga.