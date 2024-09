Rimini. Denuncia per violenza nei confronti di un 27enne: divieto di avvicinamento disposto dal giudice

Una giovane donna di Rimini ha sporto denuncia contro il suo fidanzato, un cameriere di 27 anni, per atti di violenza che sarebbero avvenuti durante la loro breve relazione iniziata a fine 2023. La giovane ha raccontato ai carabinieri di un episodio in cui il compagno l’ha portata in una zona isolata, ha preso il suo smartphone durante un litigio per impedirle di contattare aiuto e le ha causato la frattura dell’osso scafoide dopo averla spinta a terra.

L’ultimo episodio denunciato si sarebbe verificato a seguito di un’accesa discussione, durante la quale il giovane l’ha colpita con tre pugni e l’ha sbattuta contro uno specchio. Insieme alla madre, la donna ha presentato una denuncia ai carabinieri, supportata da una serie di messaggi in cui il fidanzato la minacciava di morte e violenza. A seguito della denuncia, il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha emesso un divieto di avvicinamento per il 27enne, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.