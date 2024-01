Rimini. Denunciato, più volte arrestato per spaccio e con divieto di soggiorno: scoperto e arrestato 47enne albanese

Denuncia e arresti per spaccio e reingresso illegale in Italia: 3 arresti in 9 mesi. Un uomo di 47 anni proveniente dall’Albania è stato scoperto a Rimini il 4 gennaio durante un controllo presso l’hotel in cui si trovava, nonostante fosse stato vietato il suo soggiorno nella Provincia di Rimini.

L’uomo ha tentato di sfuggire al controllo nascondendosi nel bagno, ma è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti della squadra giudiziaria della Polizia Locale. In Tribunale, il divieto di dimora è stato sostituito con la custodia cautelare in carcere e dall’8 gennaio l’uomo si trova ai Casetti.

Il primo problema giudiziario per questo uomo è avvenuto a maggio dello scorso anno, quando è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Un mese dopo è stato arrestato per spaccio e condannato in primo grado a 6 mesi di reclusione, ma è stato anche sottoposto a una procedura di espulsione che non è stata rispettata. A novembre, un secondo arresto e una nuova condanna in primo grado a 10 mesi di reclusione. Il terzo arresto è avvenuto il primo gennaio, quando è stato sorpreso sulla spiaggia del bagno 120, intento a cercare clienti a cui vendere droga.