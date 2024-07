Rimini. Digitale Facile al mare: la facilitazione digitale sotto l’ombrellone

Dopo il successo di iscrizioni per il corso “Smartphone facile!”, che si svolgerà il 15, il 18 e il 22 luglio, nelle aule del Laboratorio Aperto, lo staff del progetto “Digitale Facile” propone una nuova iniziativa, legata all’estate. Si chiama “Digitale Facile al mare”, una proposta partita questa mattina al Lido di San Giuliano e dedicata alla formazione e all’assistenza digitale ‘sotto l’ombrellone’.

Come tutte le attività del progetto “Digitale Facile”, anche quest’iniziativa di formazione ha lo scopo di promuovere l’inclusione digitale e consentire ai cittadini, che sono più in difficoltà per l’uso delle nuove tecnologie, di sfruttare a pieno tutti i vantaggi dei servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione. Aiutare coloro che hanno poca dimestichezza con gli strumenti digitali per acquisire le competenze necessarie per utilizzare, in autonomia e in sicurezza, il proprio dispositivo.

L’iniziativa estiva “Digitale Facile al mare”, promossa dal Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Digitale facile in Emilia Romagna”, si svolgerà direttamente in spiaggia nel Lido di San Giuliano, in Viale Ortigara.

Saranno i bagni 1, 2, 3 e 4 (Maestrale, Tramontana, Scirocco e Libeccio) le spiagge, dove si attiverà – a partire da questa mattina e fino alla fine dell’estate – il nuovo Punto Digitale Facile itinerante, per offrire supporto e formazione digitale gratuita a residenti e turisti.

Un’attività prevista nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, con un calendario di temi predefiniti. Si va dalla promozione per la conoscenza dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), al Fascicolo Sanitario Elettronico, ai pagamenti alla Pubblica Amministrazione, l’utilizzo dei ‘QR CODE’, fino alle spiegazioni sull’uso sicuro e consapevole delle ‘app’ e dei social media. Per arrivare, infine, anche alle attività più ludiche e al glossario digitale, con la “tombola digitale”, un’attività ludico-formativa in cui si imparerà, divertendosi, il glossario delle parole della cultura digitale più usate, con premi gentilmente offerti dalle attività commerciali del territorio.

Comune di Rimini