Rimini. Domani sera la conferenza spettacolo su Madeleine Delbrêl

Mercoledì 8 maggio nel Teatro del Seminario con Elisabetta Salvatori, attrice e sceneggiatrice

Rimini, 7 maggio 2024

Appuntamento domani sera, mercoledì 8 maggio, con la conferenza-spettacolo, a ingresso libero, dedicata a Madeleine Delbrêl.

L’evento si svolge alle 20,45 nel Teatro del Seminario in via Covignano 259 a Rimini.

Elisabetta Salvatori, attrice e sceneggiatrice, racconterà la vita intensa e drammatica della francese Madeleine Delbrêl, mistica, poetessa e assistente sociale, promotrice di un’esperienza originale di fraternità missionaria e di una personale ricerca del Vangelo nella periferia operaia di Parigi tra le due guerre mondiali.

L’incontro è la settima serata promossa in questo anno da “Pard?s”, un gruppo formato da amici e amiche dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A.Marvelli”, che ha deciso di organizzare un percorso in sette tappe a partire dal titolo: “In-dipendenti. Dipendere per essere unici”.

La serata conclude la Rassegna “Io sono l’Altro” rivolta a chi, credente o non, sente l’esigenza di rileggere la complessità del nostro mondo. Una rassegna che ha sviluppato un dialogo intorno alle sette parole-chiave fragilità, limiti, legami, sguardi, poteri, regole e, infine, la parola di quest’ultima serata: #scelte.

