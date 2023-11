Un malore, pochi istanti e una donna cade improvvisamente a terra sul marciapiede mentre sta passeggiando. È accaduto in via Flaminia questo pomeriggio, intorno alle 17.30, di fronte al centro veterinario. Vano l’intervento dei sanitari che si sono precipitati in suo soccorso con due ambulanze e un medico a bordo, con il codice rosso. La donna è deceduta nonostante i diversi tentativi di rianimazione.