Rimini. Donne Coraggio! Proseguono le iniziative in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Sabato 18 “Movimenti singolari” al Fulgor, giovedì 23 “Causa di beatificazione” agli Atti

Proseguono le iniziative in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

— Domani, sabato 18 ore 18, al Cinema Fulgor, con ingresso libero, sarà presentato il video “Movimenti singolari – Corpi/identità” di Dorin Mihai. In queste danze di unicità, il corpo ritorna anima carnale che si emancipa da ogni dualismo religioso/laico per lasciare emergere la natura unica, libera e terrena, di ciascuno. Dopo la proiezione si terrà il dibattito con diversi ospiti, tra cui gli autori.

— Giovedì 23 ore 21, al Teatro degli Atti, con ingresso libero CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, “Causa di beatificazione (tre canti per voce e tempesta)” di Massimo Sgorbani, con Matilde Vigna versione ridotta a cura di Matilde Vigna e Alessio Foglia. Matilde Vigna riporta in scena appositamente per Rimini i tre personaggi femminili creati nel 2017 da Massimo Sgorbani, autore recentemente scomparso. Tre identità di donne – una prostituta kosovara, una kamikaze palestinese, una suora nell’Italia del medioevo – un solo corpo femminile. In ogni canto uno sguardo maschile che incombe, una presenza che perseguita, che libera, che distrugge, che danna, porta alla beatificazione.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria – www.biglietteria.comune.rimini.it – 0541 793811

Comune di Rimini