Rimini. Doppio cognome ai neonati: 79 i bimbi registrati nel 2023

Dai dati dell’anagrafe di Rimini emergono 79 bambini nati nel 2023 con il doppio cognome. Questo è il primo bilancio simbolico di questa nuova possibilità introdotta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27 aprile 2022 e la successiva Circolare del Ministero dell’Interno n. 63 del 1° giugno 2022, che ha eliminato l’automatismo del cognome paterno, dando importanza all’accordo tra i genitori nella scelta del cognome. La tendenza a Rimini è in linea con quella nazionale, che secondo uno studio pubblicato sui quotidiani nazionali, si attesta tra il 5% e il 18% considerando in particolare il Nord Italia. Il processo per ottenere il doppio cognome è semplice e accessibile: i genitori devono comunicare questa scelta all’Ufficiale di Stato Civile o al responsabile dell’ufficio delle nascite senza ulteriori formalità.