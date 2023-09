Rimini. Dott. Filippo Zilli: “Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Rimini”

“In data odierna ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Comune di Rimini.

Non è stata una scelta facile da prendere, dopo ormai 7 anni che sedevo su quei banchi. Ma la ritengo quella giusta. Ricordo ancora la gioia della prima elezione nel 2016 quando ho riportato dopo anni il cognome ZILLI in Consiglio a Rimini, seguita poi dalla rielezione del 2021. Grandi soddisfazioni che hanno pagato il duro lavoro e i tanti sacrifici fatti negli anni.

Oggi mi vanto di esser parte, anche in qualità di Vice Commissario Provinciale dell’on. Montaruli, di Fratelli d’Italia, che è primo partito per numeri e importanza, con proiezioni al 30%, ed è al Governo della nostra amata Nazione, per la quale si lavora costantemente giorno e notte. Far parte di un qualcosa di così importante comporta anche maggiore responsabilità e coraggio da coloro i quali hanno ruoli e compiti, amministrativi e dirigenziali. Ed io oggi, dimettendomi, ho scelto di lasciar spazio.

Non ho mai creduto negli incarichi multipli, ma sempre nella divisione dei ruoli. E’ necessario un ricambio in politica, è necessario saper voltare pagina a volte, per noi, per il partito che rappresentiamo e soprattutto per i cittadini a cui chiediamo fiducia, cosi da avere maggiori energie per i propri compiti.

Da qui la imminente riorganizzazione di Fratelli d’Italia, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, cosi come dichiarato a Roma alla scorsa Assemblea Nazionale, con l’indizione di Congressi Comunali e Provinciali su tutto il territorio, che daranno nuova linfa e vitalità al partito, attribuendo incarichi e compiti.

Quella delle dimissioni ribadisco è una scelta personale, dettata dalla serietà e coerenza. Lo avevo già dichiarato prima delle elezioni che, in caso di sconfitta, avrei lasciato a metà mandato spazio a qualcun altro cosi da farlo crescere come Amministratore Pubblico. Il tempo a disposizione è sempre meno nelle nostre vite e, tra partito, lavoro e famiglia, ne rimane davvero poco. Ho quindi ritenuto giusto lasciare il mio posto a chi potrà dare maggior impegno nell’esercizio del ruolo.

Per il futuro invece, chissà. La politica fa parte di me, e l’obiettivo rimane sempre lo stesso. Vincere a Rimini portando alla nostra città un Governo di Centro Destra.

Voglio ringraziare i quasi 700 riminesi che mi hanno accordato la loro fiducia alle ultime elezioni, i quali sanno benissimo che il mio impegno non termina solo perché non siederò più all’interno del Consiglio, anzi, paradossalmente potrà essere maggiore e meglio indirizzato. Le battaglie, è vero, si fanno dall’interno, ma vi assicuro che le più importanti si fanno dall’esterno del Palazzo. Questo è sempre stato il mio credo ed il modo in cui ho svolto la mia attività da consigliere.

Ringrazio e saluto pubblicamente tutti i Consiglieri, oltre alla Giunta e al Sindaco Sadegholvaad, ed in particolar modo i colleghi di partito Renzi, Marcello e Spina, a cui auguro di proseguire le tante battaglie in sintonia, e faccio i migliori auguri alla dott.ssa Ada Di Campi che prenderà il mio posto, certo che saprà dare del filo da torcere all’amministrazione del Partito Democratico.